Kahramanmaraş'ta hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hasta nakil ambulansı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Nadir A. idaresindeki 46 KN 112 plakalı hasta nakil ambulansı, Karacasu Mahallesi Karaziyaret kavşağında, Süleyman T'nin kullandığı 27 D 7787 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Nadir A. ile ambulanstaki Ayşe T, Mustafa K. ve Ali K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.