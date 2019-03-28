0553 313 94 23

Kahramanmaraş’ta halk oyunlarına ilgi arttı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kentin yöresel halk oyunlarının yaşatılması adına oluşturulan halk oyunları kurslarına gençlerin ilgisi arttı.

28 Mart 2019 Perşembe 13:51
Kahramanmaraş’ta halk oyunlarına ilgi arttı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kentin yöresel halk oyunlarının yaşatılması adına oluşturulan halk oyunları kurslarına gençlerin ilgisi arttı.


Antrenör Osman Gökşen eğitmenliğinde ders alan halk oyunları ekibi, farklı tarihlerde düzenlenen yarışmalar ve festivallere katılarak Kahramanmaraş’ı temsil ediyor. Yarışmalarda, Türkiye dereceleri elde edildiğini söyleyen Gökşen, şehrin halk oyununun tanıtımı için eğitimler yapıldığını ve bu eğitimlere gençlerin ilgisinin arttığını belirtti.


Amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan ve korumak olduğunu ve onlara halk oyunları sevgisini aşılamak istediklerini söyleyen Gökşen, “Bizim hali hazırda bir ekibimiz var ve bu arkadaşlarımız yeni kuşak ekibimizdir. Biz bu ekimizle 4-5 Mayıs tarihlerinde Gaziantep’te bölgesel yarışmaya katılacağız. Arkadaşlarımızın geneli öğrenci ve çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu arkadaşlarımız ile Kahramanmaraş Halk Oyunları’mızı iyi bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Halk oyunlarına ilimizde önem verildikçe gençlerden rağbette artıyor. Örneğin bir kurs başvurumuz yapıldığı zaman ortalama 50 kişi başvuruyor ve bunlardan iyilerini seçip bir grup oluşturuyoruz. Biz gençlerimizi burada bir nebzede olsa kötü alışkanlıklardan madde bağımlılığından kurtarmaya çalışıyoruz. Amacımız ekiplerimizin kalitesini artırarak daha güzel ve kaliteli işler yapmak istiyoruz. Türkiye geneli düzenlenen yarışmalarda da derecelerimiz var” dedi.


Oğuzhan Hennep isimli bir kursiyer ise, “Biz boş vakitlerimizi değerlendirmek adına buraya gelip halk oyunlarımızı öğreniyoruz. Farklı illerde düzenlenen gösterilerde oyunumuzu sergiliyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak duruyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:51
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çekmeköy’ün ikinci itfaiye binasının yapımı devam ediyor
    1. Çekmeköy’ün ikinci itfaiye binasının..
    2. Dünya Tiyatrolar Günü’nde Genco Erkal..
    3. Kırım’da gözaltına alınan 20 kişiden..
    4. Şırnak’ta seçim günü 10 bin 28..
    5. Sağlık Bakanlığından sünnet hakkında..
    6. Bahçeli: Türkiye'yi teslim..
    7. Erdoğan: Operasyon ters tepti, şimdi..
    8. Marmara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına..
    9. Başkentte "POS tefecilerine" operasyon
    10. Hekimhan’da okullarda deprem tatbikatı
    11. Rusya, Kırgızistan ile askeri..
    12. Bakan Pakdemirli: “İktidar ve yerel..
    13. Piyaz yemeği nasıl yapılır? | Piyaz..
    14. 86 yaşındaki 35 yıllık muhtardan en..
    15. Karmod konteyner, Almanya'da çiftlik..
    16. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir..
    17. AK Parti'den CHP'ye tepki: Hepsinin..
    18. TSKB'de yeni atamalar
    19. "Pazar günü demokrasi bayramını..
    20. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak