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Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 21:49:49 -
Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Nasır G. idaresindeki 46 NH 287 plakalı hafif ticari araç, Nurhak-Elbistan kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, sürücüyle araçtaki Zeynep C. ve oğlu Muhammet Furkan C. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince anne ve çocuğu Elbistan Devlet Hastanesine, sürücü ise Nurhak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Nasır G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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