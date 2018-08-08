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Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:01
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün hücre evi olarak kullandığı adresleri tespit etti. Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda FETÖ'den kesinleşmiş 2 yıl 4 ay hapis cezası alan 1 ihraç polis, kesinleşmiş 4 yıl 4 ay hapis cezası alan 1 ihraç astsubay, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen 1 ihraç komiser, örgütle iltisaklı kurumlarda çalışan 2'si kadın 3 kişi yakalandı.

6 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü açıklandı.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:01
  1. Kahramanmaraş
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı

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