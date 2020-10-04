Kahramanmaraş'ta feci kaza! Yük treni kamyonu biçti
Kahramanmaraş'ta yük treninin hemzemin geçitten kontrolsüz bir şekilde geçen kamyona çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta yük treninin kontrolsüz geçiş yapan kamyona çarpması sonucu kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Malatya - İskenderun seferini yapan O.Y. idaresindeki yük treni, hemzemin geçitten kontrolsüz bir şekilde geçen kamyona çarptı.
Sürücü hayatını kaybetti, makinist şoka girdi
Çarpmanın şiddetiyle kamyon ikiye bölünürken, kamyonun sürücüsü Selahattin Ergüven (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Makinist O.Y. ise şoka girdi. Feci kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan makinist olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.