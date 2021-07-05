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Gündem Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 yaralı
Gündem

Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 03:18:00 -
Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 yaralı

Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan T.’nin kullandığı 46 ABB 529 plakalı otomobil, Suriye uyruklu Halis E. yönetimindeki 46 HS 891 plakalı saman yüklü kamyonetle Doğan Mahallesi girişinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken; yan yatan kamyonetteki saman balyaları da etrafa saçıldı.

Kazada, sürücülerle birlikte kamyonette bulunan Adnan A., İbrahim Z., Rehal R., Muhammed E. ve Halid R. adlı Suriye uyruklu şahıslar da yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri kaza mahallinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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