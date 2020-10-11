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Yerel Kahramanmaraş'ta feci kaza!
Yerel

Kahramanmaraş'ta feci kaza!

Kahramanmaraş'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 23:46:00 -
Kahramanmaraş'ta feci kaza!

Alınan bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 46 ABG 762 plakalı otomobil, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kozludere Mahallesi'nde şarampole devrilerek ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü M.B. ile aynı aileden A.B, S.B. ve M.A.B. itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, A.B'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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