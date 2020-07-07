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Aktüel

Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-07 23:16:34 -
Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Afşin-Elbistan A termik Santralinde kazan bakım görevlisi olarak görev yapan Taylan Sünbül (36), bakım yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak, ağır yaralandı.

Kurum ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Sünbül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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