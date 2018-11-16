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Kahramanmaraş'ta ekipler seferber oldu! Uçurumun dibinde...

Kahramanmaraş'ta, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, uçurumdan yuvarlandı.

16 Kasım 2018 Cuma 17:39
Kahramanmaraş'ta ekipler seferber oldu! Uçurumun dibinde...

Kaza, sabah saatlerinde, Fırnız Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlandı.

Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekibince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 17:39
  1. kahramanmaraş

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