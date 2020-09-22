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Aktüel Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polise çarptı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polise çarptı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 23:59:47 -
Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polise çarptı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta emniyet güçlerinin "dur" ihtarına uymayan yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, bir polis memuruna çarptıktan sonra yaşanan kovalamaca sonrası gözaltına alındı.

Merkez Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi Tekke Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, yabancı uyruklu Muhammet B'nin kullandığı 46 MB 779 plakalı motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. Uyarıları dikkate almayıp kaçan Muhammet B. kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Yusuf Y'ye motosikletle çarptı.

Yaralı polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçışını sürdüren Muhammet B, ekipler tarafından takibe alındı. Yaşanan kovalamaca sonrası motosikleti Karacaoğlan Mahallesi'nde bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan Muhammet B. gözaltına alındı.

Sürücünün sağlık kontrolünün ardandan ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü, yaralı polis memurunu ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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