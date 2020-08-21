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Aktüel Kahramanmaraş'ta düğünde havaya ateş açıldı: 1 yaralı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta düğünde havaya ateş açıldı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:03:12 -
Kahramanmaraş'ta düğünde havaya ateş açıldı: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yakınlarının Battalgazi Mahallesi'ndeki düğününe katılan Mesut Araklı (50), düğünevinin önüne bayrak asmak istedi.

Araklı, bayrak ipini direğe bağladığı sırada düğün alanında havaya ateş açılması sonucu ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekibince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Araklı, ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, rastgele ateş açan kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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