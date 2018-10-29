Kahramanmaraş'ta düğün dönüşü kazada ölen baba-oğul yan yana defnedildi

Akrabalarının düğün töreni için Göksun ilçesine giden ve dönüş yolunda trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi bugün toprağa verildi.



Kazada ölenlerden Fadime Kacur’un cenazesi öğle namazını müteakip defnedilirken, yeğeni İsa Kacur (18) ile kardeşi Yusuf Kacur’un (44) cenazesi Dulkadiroğlu ilçesi Osmanbey Mahallesi Osmanbey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.