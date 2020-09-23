Kahramanmaraş'ta devlete 1 milyon liralık vurguna tutuklama

Kahramanmaraş'ta özel bir rehabilitasyon merkezinde sahte evrakla yaklaşık bir milyon liralık haksız kazanç sağladıkları iddia edilen iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kent merkezinde faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinin haksız kazanç sağladığı iddiası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Devlete 1 milyon liralık vurgun

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, bazı öğrencilerin yaklaşık bir yıldır rehabilitasyon merkezine geliyormuş gibi gösterildiği ve yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden rehabilitasyon merkezi sahibi S.K ve H.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bir kişi de savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.