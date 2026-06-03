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Gündem Kahramanmaraş'ta deprem! Vali Ünlüer’den açıklama geldi
Gündem

Kahramanmaraş'ta deprem! Vali Ünlüer’den açıklama geldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kahramanmaraş'ta deprem! Vali Ünlüer’den açıklama geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Mükerrem Ünlüer, “Şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 12,46 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

VALİ BİLGİ VERDİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya  hesabından yaptığı paylaşımda, Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini belirterek, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarıyla​​​​​​​ olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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