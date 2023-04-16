Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 00.51'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 00.51'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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