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Gündem Kahramanmaraş'ta deprem
Gündem

Kahramanmaraş'ta deprem

Yeniakit Publisher
2023-04-16 01:17:00 -
Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 00.51'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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