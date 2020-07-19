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Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri'ne giren Suriyeli 2 kardeşten 1'i boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-19 19:44:52 -
Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri'ne giren Suriyeli 2 kardeşten 1'i boğuldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren Suriyeli 2 kardeşten 1'i boğuldu, diğerini ise çevredekiler kurtardı.

Merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'ndeki tarihi Taş Köprü civarına piknik yapmak üzere gelen Suriyeli Ahmet ve Muhammet Grata, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi.

Kardeşlerin akıntıya kapıldığını görenler Muhammet Grata'yı kurtardı, Ahmet Grata ise suda gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dalgıç ekiplerin çalışmasıyla Ahmet Grata'nın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Grata'nın cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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