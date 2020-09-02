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Aktüel Kahramanmaraş'ta çaldığı elektronik eşyaları depoda saklayan şüpheli yakalandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta çaldığı elektronik eşyaları depoda saklayan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:16:53 -
Kahramanmaraş'ta çaldığı elektronik eşyaları depoda saklayan şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çaldığı elektronik eşyaları depoda saklayan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Yusuflar Mahallesi'ndeki telefon satışı ve tamiratı yapılan iş yerinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık zanlısının Osman Y. (26) olduğunu ve çaldığı malzemeleri bir depoda sakladığını belirledi.

Şüphelinin girişine "pitbull" cinsi köpeği bağladığı depoya baskın yapan polis ekipleri, 12 tablet bilgisayar, 116 akıllı cep telefonu, 3 tuşlu telefon, 111 arızalı cep telefonu, 149 telefon aksesuarı ve bir miktar para ele geçirdi.

Gözaltına alınan Osman Y, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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