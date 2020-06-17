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Aktüel

Kahramanmaraş'ta bir mahalledeki karantina sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:27:39 -
Kahramanmaraş'ta bir mahalledeki karantina sona erdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kovid-19 pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle 2 Haziran'da karantinaya alınmasına karar verilen ilçeye bağlı Yiğitler Mahallesi'nde başlatılan karantinanın süresi tamamlandı.

Mahalledeki karantina, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla sonlandırıldı.

Öte yandan mahalledeki 7 evde ise karantinanın sürdüğü belirtildi.

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