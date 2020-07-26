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Aktüel

Kahramanmaraş'ta bir kadının sokakta darbedilmesi kameralarca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-07-26 12:14:23 -
Kahramanmaraş'ta bir kadının sokakta darbedilmesi kameralarca kaydedildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir kadının sokakta tartıştığı kişi tarafından darbedilmesi kameralara yansıdı.

Çevredeki kişiler tarafından kaydedilen görüntülerde, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'ndaki otelin önünde bir kadının tartıştığı erkek tarafından darbedilmesi, yanlarındakilerin araya girmeye çalışmasına rağmen başına darbe alan kadının baygınlık geçirmesi yer alıyor.

Kayıttaki kişilerin kadını kamyonete bindirerek bölgeden uzaklaştıkları öğrenildi.


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