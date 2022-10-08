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Aktüel Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga
Aktüel

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 22:44:00 -
Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Aslan Bey Mahallesi'nde Ö.K. (18) ile K.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ö.K, bıçakla K.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı K.A, kaldırıldığı özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan Ö.K. ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alındı.

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