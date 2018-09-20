THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Kahramanmaraş'ta av tüfekli şaka korkunç sonla bitti

Elbistan ilçesinde 17 yaşındaki genç, arkadaşının doğrulttuğu av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti

20 Eylül 2018 Perşembe 18:29
Kahramanmaraş'ta av tüfekli şaka korkunç sonla bitti

Köprübaşı Mahallesi'nde İ.B.G. (17) arkadaşları Hüseyin Zor (17) ve Y.K. (17) ile evlerinde bir araya geldi. Bu sırada İ.B.G.'nin arkadaşı Hüseyin Zor'u korkutmak amacıyla evde bulunan av tüfeğini doğrulttuğu iddia edildi. Av tüfeğinin bir anda ateş alması sonucu Hüseyin Zor göğsünden ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 18:29
  1. kahramanmaraş
  2. elbistan
  3. şaka

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan liginde bir ilk! Dev maça Fin hakem Gestranius
    1. Yunanistan liginde bir ilk! Dev maça..
    2. İstanbul'da Azeri ortaklar..
    3. Dolar değer kaybetme sürecinde
    4. Antalya'da bankada büyük vurgun! 15..
    5. Kahramanmaraş'ta av tüfekli şaka..
    6. Antalya'da yaşlı adam indiği otobüsün..
    7. Kırıkkale'de veli kavgasını ayıran..
    8. Kozalak toplarken elektrik akımına..
    9. http://www.milliyet.com.tr/af-orgutu-s..
    10. İndiği otobüsün altında kalarak ağır..
    11. Beklenen Marmara Depremi'nin büyüklüğü..
    12. İran'dan Amerika çıkışı! Alaya alıyorlar
    13. Eskişehir'de 90 bin TL'yi yatıracaktı,..
    14. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    15. UEFA'dan flaş karar! Galatasaray...
    16. UEFA'dan flaş karar! Galatasaray'ı..
    17. Kayseri'de DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama
    18. Uluslararası Af Örgütü: Sisi, Mısır'ı..
    19. Arkadaşını av tüfeğiyle korkutmak..
    20. Bahçeli'den 'İş Bankası' çıkışı!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü