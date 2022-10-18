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Aktüel Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi! 7 asker yaralandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi! 7 asker yaralandı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde askeri araç devrildi, 7 asker yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 00:55:00 -
Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi! 7 asker yaralandı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde askeri araç devrildi, 7 asker yaralandı.

İlçe girişindeki beton santralinin önünde bir askeri araç devrildi.

Kazada yaralanan 7 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Elbistan ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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