Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi! 7 asker yaralandı
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde askeri araç devrildi, 7 asker yaralandı.
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde askeri araç devrildi, 7 asker yaralandı.
İlçe girişindeki beton santralinin önünde bir askeri araç devrildi.
Kazada yaralanan 7 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Elbistan ilçesindeki hastanelere sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.