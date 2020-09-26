  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta asayiş uygulamasında yakalanan 32 kişi tutuklandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta asayiş uygulamasında yakalanan 32 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 00:32:01 -
Kahramanmaraş'ta asayiş uygulamasında yakalanan 32 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta aranan kişilere yönelik asayiş uygulamasında gözaltına alınan 67 kişiden 32'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Hedef kişilerin takibini yaparak adreslerini belirleyen ekipler, aralarında cinayet suçuna ortak olmaktan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.İ'nin de yer aldığı 67 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 35'i serbest bırakıldı.

Şüphelilerden kimliksiz olanlar ve kimliğinden şüphe edilenlerin parmak izi tetkikinden geçirilerek kimliklerinin saptandığı, bu kişilerin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri ancak yapılan detaylı takipten kaçamadıkları öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti!
Gündem

Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti! "Bunları erkekler yapsa..."

Taksim İstiklal Caddesi'nde 2 laikçi genç kızın yaptığı ahlaksızlık görenlere 'pes' dedirtti. 2 genç kız İstiklal Caddesi'nde tanımadıkları ..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var

Samsun'da temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Karşımızda artık iki virüs var: Biri grip, di..
Azgın azınlık o müdürü yedi
Gündem

Azgın azınlık o müdürü yedi

Laikçi-sol kesimin kalelerinden biri olarak gördüğü Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ni, maneviyatı yüksek, milli değerlerine bağlı, başarılı bir eğ..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı