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Aktüel Kahramanmaraş'ta aranan 27 şüpheliden 21'i tutuklandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta aranan 27 şüpheliden 21'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 21:13:38 -
Kahramanmaraş'ta aranan 27 şüpheliden 21'i tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta haklarında arama kararı bulunan ve polis ekiplerince yakalanan 27 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yakalama kararı bulunan kişilerle ilgili operasyon gerçekleştirildi.

Polislerin yoğun çalışma yürüttüğü operasyonda, "silahlı tehdit", "yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu ticareti", "göçmen kaçakçılığı" gibi suçlardan haklarında arama kararı ile kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 27 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 zanlıdan 21'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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