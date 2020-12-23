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Aktüel Kahramanmaraş'ta alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 00:38:49 -
Kahramanmaraş'ta alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Merkez Dulkadiroğlu Şeyh Adil Mahallesi'nde denetim yapan bekçiler, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde Y.İ. yönetimindeki 27 BMS 13 plakalı kamyoneti durdurdu.

Sorgu için kimliğini veren şüpheli daha sonra kaçmaya başladı. Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, bir süre yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerince Fatih Mahallesi'nde yakalandı.

Alkolmetreyi üflemek istemeyen ve polise zorluk çıkaran Y.İ, "Ben sarhoş değilim ama alkollüyüm kabul ediyorum." diyerek alkolmetreye üflemeden işlem yapılmasını istedi. Daha sonra alkolmetreye üfleyen Y.İ'nin 0.86 promil alkollü olduğu belirlendi.

Şüpheliye, alkollü, ehliyetsiz ve trafikten men edilmiş araç kullanmaktan 6 bin 174 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira ve maske takmadığı için ise 900 lira olmak üzere toplamda 10 bin 224 lira ceza yazılarak, aracı otoparka çekildi.

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