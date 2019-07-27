Kahramanmaraş'ta aileler arasında kavga: 1 yaralı Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada bir kişi yaralandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Yirmiikincigün Mahallesi'nde yaşayan S.K. ile eşi Z.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine S.K'nin ailesi eve gelerek sorunu çözmeye çalışırken, Z.K'nin de durumu ailesine bildirmesi üzerine, aileler arasında sopalı kavga çıktı. Kavga sırasında S.K. elindeki tabancayla ateş ederek, Z.K'ninbabasını apartman bahçesinde kovalamaya başladı. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi darp sonucu yaralandı. Kavgada silah kullanan S.K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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