Kahramanmaraş'ta 87. saat sonra mucize! Asrın felaketi'nde inanılmaz kurtuluş, sevindirici haber

Türkiye, uzun yıllardır yaşadığı en büyük deprem ile sarsıldı. 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremin açtığı yaraları sarmak için ekipler zamanla yarışıyor.

Kahramanmaraş'ın Yenişehir Mahallesi'ndeki Serçin Apartmanı'nda 87 saat sonra inanılmaz kurtuluş kameralara yansıdı.

86. SAATTE ANNE KIZ KURTARILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan arama-kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'da yer altı su kaçaklarının tespitinde kullanılan hassas akustik dinleme cihazı ile devam eden kurtarma çalışmalarında bir binadan ses alan ekipler, o alana yoğunlaştı.

Kurtarma personelleri açtıkları tünelle, enkaz altındaki bir anneye ve 4 yaşındaki kızı Cena’ya ulaştı. 8 saatlik çalışmanın ardından anne ve kızı depremin 86’ncı saatinde, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Anne ve kızı hastaneye götürüldü.

ÖNCE OĞLU SONRA ANNESİ KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da da birçok bina yerle bir olmuştu. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde 5 katlı binada enkaz altında kalan Kerem Ezer ve annesi Nazlı Ezer 86 saat sonra enkazdan ekiplerin yardımıyla canlı olarak çıkarıldı. İlk önce çocuğu çıkaran ekipler bir saat arayla annesini de çıkardı. Anne ile oğlu hastaneye sevk edildi.

3 ÇOCUKLU AİLE SAĞ KURTARILDI

Hatay'ın Belen ilçesinde 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma İhtisaslı Personelimiz (AKİP) bir binanın enkazında sıkışan 3’ü çocuk olmak üzere 5 kişilik aileyi sağ olarak kurtardı.

84. SAATTE 4 MUCİZE

Elbistan'da 4 kişilik aile enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altındaki 2 kişinin daha çıkarılması için çalışma devam ediyor.

83. SAATTE MUCİZELER DEVAM EDİYOR: 2 KİŞİ DAHA ÇIKARILDI

Kahramanmaraş'ta Kardeşler Apartmanı'nın enkazının altından iki kişi daha sağ çıkarıldı.

Çıkarılanlar Eda Büyükçapak adlı bir kadın ile yaşlı bir erkek.

Ekipler, bir kişiye daha ulaştı, onun da çıkarılması bekleniyor.

82. SAATTE MÜJDE

Malatya'da 5 yaşındaki kardeşinden sonra 11 yaşındaki Doğukan da enkaz altından kurtarıldı.

DİYARBAKIR'DA 81. SAAT MUCİZESİNİN ADI: BEŞİR

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen 10 ilden Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları 4’üncü günde de devam ediyor. Bağlar ilçesinde yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı’nda, Beşir Yıldız adlı çocuktan ses alındı. Bu noktada yoğunlaşan ekipler, çalışmalarını hızlandırdı. Titizlikle yürütülen çalışmada, küçük Beşir, sıkıştığı beton bloklar kesilerek çıkarıldı. Su verilen ve termal battaniyeye sarılan Beşir Yıldız’a ilk müdahale sağlık ekiplerince, enkaz altında yapıldı. Beşir, daha sonra oluşturulan koridorla ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.