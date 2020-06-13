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Aktüel

Kahramanmaraş'ta 7 kişilik tehlikeli motosiklet yolculuğu

Yeniakit Publisher
2020-06-13 22:12:28 -
Kahramanmaraş'ta 7 kişilik tehlikeli motosiklet yolculuğu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir motosiklete binen 4'ü çocuk 7 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk trafik denetimine takıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde motosikletler üzerinde uygulama yapıldı.

Ekipler, Dumlupınar Mahallesi'ndeki denetimler sırasında bir motosiklette 7 kişinin yolculuk yaptığını fark etti.

Polis kamerasınca kaydedilen görüntüde sürücünün iki çocuğunu önüne, eşi ve 3 çocuğunu da arkasına bindirdiği görülüyor.

Tehlikeli yolculuk yapan motosiklet sürücüne cezai işlem uygulandı.

Öte yandan ekipler, 72 motosiklet denetledi, 67 sürücüye ceza kesti ve 10 motosikleti de trafikten menetti.

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