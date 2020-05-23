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Kahramanmaraş’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamaya geçirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması Kahramanmaraş’ta da başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 01:46:14 -
Kahramanmaraş’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamaya geçirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması Kahramanmaraş’ta da başladı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke geneli 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Polis ekipleri kentin önemli noktalarındaki kavşaklarda denetime başlarken, trafikteki sürücülerin belgeleri soruldu.


Kısıtlamanın olduğu 23 Mayıs Cumartesi günü 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerden 10.00-17.00 saatleri arasında ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

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