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Kahramanmaraş'ta 4 gündür aranan kişi, av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 4 gündür aranan Seyit Balta'nın ormanlık alanda av tüfeği ile vurulmuş cansız bedeni bulundu.

28 Ağustos 2018 Salı 08:46
Kahramanmaraş'ta 4 gündür aranan kişi, av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu

İlçeye bağlı Bakış Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Seyit Balta, geçtiğimiz 23 Ağustos  Perşembe günü ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince 4 gündür yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonunda Seyit Balta'nın Bakış Mahallesi'ne yakın ormanlık alandaki çukurda av tüfeği ile vurulmuş cesedi bulundu.

Jandarma tarafından yapılan ilk incelemede Seyit Balta'nın av tüfeği ile intihar etmiş olabileceği değerlendirilirken, cesedi Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

 

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 08:46
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