Kahramanmaraş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Kahramanmaraş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kahramanmaraş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Zafer Bayramı dolayısıyla protokol tarafından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Saygı atışının yapılıp Kur’an-ı Kerim’in okunduğu ziyarette şehitlerin mezarları ziyaret edilip karanfil bırakıldı.

Valilik Meydanı’nda devam edilen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, askeri araçla vatandaşları selamlayarak bayramını kutladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği

kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından tören, geçit töreni ve Büyükşehir Belediyesi bando ekibinin gösterisiyle sona erdi.

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