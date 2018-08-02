Kahramanmaraş'ta 210 ton sahte gübre ele geçirildi!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ilçelerinde, 210 ton sahte gübre ele geçirilen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.02 Ağustos 2018 Perşembe 20:22
Elbistan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, iki ilçede sahte gübre satışı yapıldığı belirlendi.
Polis ekiplerince 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sahte olduğu tespit edilen 210 ton gübre ele geçirildi.
Operasyonda, şüpheliler G.G, M.T, F.G, R.Y, V.Y, K.K, Ö.P. ve O.H. gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
YORUM YAZ