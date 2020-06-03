Kahramanmaraş'ta 2 hektarlık orman yangında zarar gördü
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alanda zarar oluştu.
İlçeye bağlı Ayşepınarı mevkisi Elmadağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, dozer, greyder, 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankı ve orman işçileriyle yangına müdahale etti.
Ekiplerin bölgedeki şiddetli rüzgara rağmen kısa süredeki müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında, yaklaşık 2 hektarlık orman alanı zarar gördü.