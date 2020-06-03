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Kahramanmaraş'ta 2 hektarlık orman yangında zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:10:12 -
Kahramanmaraş'ta 2 hektarlık orman yangında zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alanda zarar oluştu.

İlçeye bağlı Ayşepınarı mevkisi Elmadağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, dozer, greyder, 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankı ve orman işçileriyle yangına müdahale etti.

Ekiplerin bölgedeki şiddetli rüzgara rağmen kısa süredeki müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında, yaklaşık 2 hektarlık orman alanı zarar gördü.

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