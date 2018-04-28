Kahramanmaraş'ta 10 araç bu hale geldi!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.28 Nisan 2018 Cumartesi 18:52
Gaziantep-Adana Otoyolu'nun Narlı çıkışı yakınlarında, sağanak dolayısıyla kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla Adana istikametine yol tek yönlü olarak trafiğe kapandı.
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