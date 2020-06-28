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Aktüel

Kahramanmaraşlı 60 yaşındaki çiftçinin YKS heyecanı

Sınava giren çiftçi Yunus Doğru, tıp ya da hukuk okumayı hedefliyor

Yeniakit Publisher
2020-06-28 12:10:18 -
Kahramanmaraşlı 60 yaşındaki çiftçinin YKS heyecanı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 60 yaşındaki çiftçi Yunus Doğru, "Hedefim tıp veya hukuk fakültesini kazanmak." dedi.

Merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan ve 1982'de liseyi açık öğretimden tamamlayan Doğru, 38 yıl sonra üniversite okumaya karar verdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) kayıt yaptırmasının ardından sınava hazırlanan Doğru, tıp ve hukuk fakültesi okumayı hedefliyor.

Türk Telekom Ortaokulu'nda sınava giren Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 yıl bir devlet kurumunda çalışıp emekli olduğunu belirterek, daha önce okumaya vakit bulamadığını ifade etti.

Şimdi çiftçilikle uğraştığını anlatan Doğru, "Sonradan karar verdim ve bu yaştan sonra da ilim öğrenilir diyerek, sınava yazıldım. Gençleri heyecanlandırmak ve motive etmek de istiyorum. İnşallah hedefimiz büyük. Ülkemiz büyüyor biz de ilim olarak katkı yaparsak ne mutlu bize. Gençlik yıllarımdaki gibi heyecanlıyım." diye konuştu.

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