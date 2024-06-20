Kahramanmaraş’ın kıraç toprakları çilek üretimiyle canlanıyor

Yüksek rakımı ve soğuk kış şartları nedeniyle “Akdeniz’in Sibiryası” olarak anılan Afşin ve Ekinözü’ndeki çiftçiler verim alamadıkları kıraç ve atıl topraklarda çilek üretimine yöneldi. Ekinözü ilçesinde çilek bahçesi kuran Murat Seyfi, Genç Çiftçi projesiyle 2017 yılında 6 dönümlük kıraç arazide başladığı çilek yetiştiriciliğini 15 dönüme çıkardığını söyledi.

Bölge çiftçileri olarak “asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’teki depremlerden çok etkilendiklerini hatırlatan Seyfi, şunları kaydetti: “Bu bölgeler kıraç olduğu için sadece buğday ekebiliyorduk. 2017 yılında Genç Çiftçi projesiyle çilek yetiştiriciliğine adım attık. Tabi bu süre zarfında üretici sayısı ve alanı da arttı. Başka arkadaşlarımız da bu sektöre girdi. Bu işi ilk 5 yıl güzel şekilde yaptık. Türkiye’nin değişik bölgelerine çilek gönderdik. 5 yıl sonra asrın felaketini yaşadık. Evlerimiz yıkıldı, yakınlarımızı kaybettik ve işlerimiz sekteye uğradı. İşçi bulmakta zorlandık. Depremin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Tekrar yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz. Şimdi tekrar işimize dört elle sarıldık.”