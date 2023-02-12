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Gündem Kahramanmaraş'a yardım yağıyor!
Gündem

Kahramanmaraş'a yardım yağıyor!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen şiddetli depremler sonrası hem bölgeye hem de Kahramanmaraş'a yardım yağıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 00:06:00 -

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen şiddetli depremler sonrası Türkiye tek yürek oldu. Kahramanmaraş'a doğru yol alan yardım tırları uzun kuyruklar oluşturdu

Can kaybı artıyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük hasara yol açam depremde son durum vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 10 ili vuran depremde son dakika gelişmeleri AFAD tarafından açıklanırken deprem ölü sayısı ve güncel deprem yaralı sayısı artıyor. AFAD tarafından yapılan deprem son durum açıklaması ile 20 bin 327 kişinin hayatını kaybettiği, 80 bin 278 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

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