Kahramanmaraş namaz vakitleri! Maraş sabah ezanı, öğle ezanı, ikindi ezanı, akşam ezanı, yatsı ezanı kaçta okunuyor?

K. Maraş namaz vakitleri. Namaz, bedeni olduğu kadar kalbi de temizleyen, kötülüklere karşı koruyan bir kalkan görevi yapmaktadır. Namaz sayesinde kabir azabı çekilmez. Namazı olanın hesabı da kolay olur. Namaz sorgusunu geçenin ahirette hesabı da kolay olur. Allah’ın kullarına ilk sorusu namaz olacaktır. Namaz kılan kurtuluşa erer. Namaz cehennem azabından kurtuluştur. Namaz şifatçılır. Namaz ile Peygamberimizin şefaatine mahzar olur. Müslüman günde beş vakit farz namazı kılmakla sorumludur. Allah (C.C) yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayette namazı emretmiştir. Allah’ın namaz davetine icabet eden vatandaşlar namaz vakitlerini merak ediyor. İşte Kahramanmaraş sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı namazı vakitleri.

Kahramanmaraş namaz vakitleri

Diyanet namaz vakitleri sayfası üzerinde yayınlanan 29 Ekim Perşembe Kahramanmaraş ezan saatleri şu şeklide:

Kahramanmaraş sabah namazı saati imsak 05:26

Kahramanmaraş öğle namazı vakti 12:21

Kahramanmaraş ikici namazı saati 15:18

Kahramanmaraş akşam namaz vakti 17:45

Kahramanmaraş yatsı namazı saati 19:01

Kahramanmaraş namaz vakitleri diyanet

Kahramanmaraş sabah ezanı saat kaçta okunuyor, öğle ezanı kaçta okunuyor, ikindi ezanı saat kaçta okunuyor, akşam ezanı saat kaçta okunuyor, yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İşte Kahramanmaraş hatalık namaz vakitleri:

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