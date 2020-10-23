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Aktüel Kahramanmaraş merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
Aktüel

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:52:34 -
Kahramanmaraş merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul, İzmir, Aydın, Antalya ve Kahramanmaraş'ta belirlenen 17 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesine sevk edildi.

6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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