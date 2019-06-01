Kahramanmaraş lise taban puanları 2019 Maraş lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte bursa lise yüzdelik dilimleri 2019. ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi taban puanları ONİKİŞUBAT / İMKB Süleyman Demirel Fen LisesiFen Lisesi taban puanları ELBİSTAN / Elbistan İMKB Fen Lisesi taban puanları DULKADİROĞLU / Kadriye Çalık Anadolu Lisesi taban puanları AFŞİN / Afşin Fen LisesiFen Lisesi taban puanları GÖKSUN / Göksun Fen LisesiFen Lisesi taban puanları ONİKİŞUBAT / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları PAZARCIK / Pazarcık Fen Lisesi taban puanları ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları DULKADİROĞLU / Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi taban puanları ONİKİŞUBAT / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları ONİKİŞUBAT / Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları ELBİSTAN / Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları DULKADİROĞLU / Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları TÜRKOĞLU / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları DULKADİROĞLU / TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları ONİKİŞUBAT / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları ELBİSTAN / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları AFŞİN / Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları Lise taban puanları için tıklayınız

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