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Aktüel Kahramanmaraş İRAP Tanıtım Toplantısı
Aktüel

Kahramanmaraş İRAP Tanıtım Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (1) - "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, Sahil Güvenlik'e, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz" - "Bu yazılım akıllı bir yazılım. Gelen bütün ihbarları akıllı bir yazılımla analiz edecek, hırsızlık en çok hangi bölgede oluyor, trafik kazaları en çok nerelerde oluyor, orman yangınlarında en çok sıkıntı nerede oluşuyor gibi bütün bunları analiz edecek ve bütün kurumların tedbir almaya, önceden bunlara yönelik yapılabilecek eylemleri oluşturmaya sevk edecek"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:02:47 -
Kahramanmaraş İRAP Tanıtım Toplantısı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, Sahil Güvenlik'e, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz." dedi.

Bakan Soylu, Kahramanmaraş AFAD Müdürlüğünde gerçekleştirilen, Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi'yle ilgili dünyada parmakla gösterilen önemli bir sistemin hayata geçirildiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, Sahil Güvenlik'e, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz. Bu yazılım akıllı bir yazılım. Gelen bütün ihbarları akıllı bir yazılımla analiz edecek, hırsızlık en çok hangi bölgede oluyor, trafik kazaları en çok nerelerde oluyor, orman yangınlarında en çok sıkıntı nerede oluşuyor gibi bütün bunları analiz edecek ve bütün kurumların tedbir almaya, önceden bunlara yönelik yapılabilecek eylemleri oluşturmaya sevk edecek."

Soylu, dünyanın birçok yerinden ödül alan bu yazılımın milli ve yerli olduğunu sözlerine ekledi.

(Sürecek)

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