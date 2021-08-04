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Yerel Kahramankazan’dan Manavgat’a 3 TIR yardım
Yerel

Kahramankazan’dan Manavgat’a 3 TIR yardım

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinden Manavgat'a 3 TIR yardım gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 14:39:00 -
Kahramankazan’dan Manavgat’a 3 TIR yardım

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle toplanan yardımlardan oluşan 3 tır, Manavgat bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere uğurlandı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı koordinesinde, belediye ve AK Parti İlçe Teşkilatı iş birliğinde başlatılan kampanya kapsamında, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından dolayı yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar ve hayvanları için 3 TIR yardım toplandı.

Belediye önünde düzenlenen törenle yardım tırları yangın bölgesine uğurlandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, törendeki konuşmasında, Ankara'daki parti teşkilatlarının topladığı yardımın 55 TIR’ı bulduğunu söyledi.

Turan, "Teşkilatımızdan arkadaşlarımız da yangın bölgelerindeler. Bu milletin mayasında birlik beraberlik vardır. Zor zamanlarda hep birliğimizi beraberliğimizi koruduk. Ben bu vesileyle tüm Kahramankazanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.

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