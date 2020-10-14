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Aktüel Kahramankazan'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Kahramankazan'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:02:33 -
Kahramankazan'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evlerin kömürlük, bodrum, sığınak ve apartman boşluklarından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Kadir E. ve Ferit S'yi gözaltına aldı.

"Hırsızlık" suçundan sabıkaları bulunan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

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