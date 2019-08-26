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Kahraman şoför yolcuların hayatını kurtardı

Kayseri’de içerisinde 20 yolcunun bulunduğu midibüsünün alev alan lastiğini, durumu fark eden şoför söndürdü.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:13
Kahraman şoför yolcuların hayatını kurtardı

Kayseri’de içerisinde 20 yolcunun bulunduğu midibüsünün alev alan lastiğini, durumu fark eden şoför söndürdü.


Olay, Kayseri - Niğde karayolu Örenşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rüstem Uzun yönetimindeki 50 EZ 655 plakalı şehirlerarası midibüs, 20 yolcusu ile seyir halindeyken fren balatalarının sıkışması sonucu sol ön lastiği alev aldı. Durumu fark eden sürücü Rüstem Uzun, önce araçtaki yolcuları tahliye etti, ardından da alev alan lastiği söndürerek olası bir faciayı önledi. Şoförün yerinde müdahalesi ile 20 yolcu, yara almadan kurtularak, başka bir midibüs ile gönderildi. Olayın ardından sevk edilen polis ekipleri de midibüste inceleme yaptı.


Lastiği değiştirilen midibüs yola devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:13
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