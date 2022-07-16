Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

Şehit Halisdemir’in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret edenler, Kur’an-ı Kerim ve dua okudu.

Ziyaretçilerden 12 Ekim 2016’da Şırnak’ın Besta bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Sercan Öklük’ün babası Nihat Öklük, Ordu’dan geldiklerini ve Ömer Halisdemir’in kabrinde dua okuduklarını söyledi. Kendi evlatlarının da şehit olduğunu belirten Öklük, “Bu vatan için şehit oldular, gururluyuz. Bu vatanı her zaman birileri koruyacak. Evlatlarımız korudu, görev esnasında şehit düştüler. Acımız büyük ama vatan sağ olsun” dedi.

“Ömer Halisdemir’ler bitmez”

İstanbul’dan gelen İlyas Çiftçi de Ömer Halisdemir’i kabri başında ziyaret etmenin gurur vesilesi olduğunu belirterek, “Ömer Halisdemir’lerin bu vatanda bitmeyeceğine inanıyorum” diye konuştu. Kayseri’den gelen Abdullah Keyin ise “Böyle yiğitler oldukça bizim sırtımız yere gelmez” ifadelerini kullandı.