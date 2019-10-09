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Kahraman Mehmetçik harekata 'Fetih Suresi' okuyarak gidiyor

Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatına katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik Fetih Suresi okudu. O anların kaydedildiği video sosyal medyada gündem oldu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 21:13

Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle Fırat’ın doğusunda büyük harekat başladı. Millet, terör koridorunu önlemek amacıyla yola çıkan kahraman Türk ordusuna desteklerini dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatına katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik Fetih Suresi okudu. O anların kaydedildiği video sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 21:13
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