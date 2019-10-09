Kahraman Mehmetçik harekata 'Fetih Suresi' okuyarak gidiyor Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatına katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik Fetih Suresi okudu. O anların kaydedildiği video sosyal medyada gündem oldu.

Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle Fırat’ın doğusunda büyük harekat başladı. Millet, terör koridorunu önlemek amacıyla yola çıkan kahraman Türk ordusuna desteklerini dile getirdi. Barış Pınarı Harekatına katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik Fetih Suresi okudu. O anların kaydedildiği video sosyal medyada gündem oldu.

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