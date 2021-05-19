Kahraman Mehmetçiğimiz teröristleri affetmiyor!

Yeniakit Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine karşı devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

116 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçiğimizin terör örgütlerine karşı mücadelesi devam ediyor. Pençe-Yıldırım operasyonu ile bölgede teröristlere kan kusturan Mehmetçiğimiz son olarak Avaşin-Basyan’da tespit edilen 3 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milli Savunma Bakanlığı, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri gördükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 116 oldu” ifadelerini kullandı.