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Gündem Kahraman Mehmetçiğimiz teröristleri affetmiyor!
Gündem

Kahraman Mehmetçiğimiz teröristleri affetmiyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine karşı devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 14:30:00 -
Kahraman Mehmetçiğimiz teröristleri affetmiyor!

 Yeniakit  Ankara 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine karşı devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

116 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçiğimizin terör örgütlerine karşı mücadelesi devam ediyor. Pençe-Yıldırım operasyonu ile bölgede teröristlere kan kusturan Mehmetçiğimiz son olarak Avaşin-Basyan’da tespit edilen 3 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milli Savunma Bakanlığı, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri gördükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 116 oldu” ifadelerini kullandı.

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