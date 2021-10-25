  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadını özgürleştirmek adı altında meta haline dönüştürme hevesinde olanlara..

Hapis cezası bulunuyordu! Kadın terörist enselendi

Elon Musk’ın köpeğini kripto para yaptılar! Rekor kırdı

Numan Kurtulmuş'tan tepki: Türkiye buna müsaade etmez

Koronavirüs verileri açıklandı! 115 milyon doz aşı, 25 bine yakın vaka: Bakan Koca üstüne basa basa uyardı

Elon Musk'tan yeni müdahale sinyali! Kripto paraların yükseleceği fiyatları paylaştı

Sel felaketini yaşayan Bozkurt'ta endişelendiren görüntü! Yeniden sular altında

Alkollü kutlamanın hesabını veremeyen Durakoğlu, 2 No'lu Baro'ya ömür biçti!

Değişiklik yapılamasını istedi: "Gelir vergileri düşürülsün" çağrısı!

Diyanet'ten 'Baby Shower' eleştirisi: Güya mevlit dinleyince helal oluyor
Dünya Kahraman köpek sahibini kurtardı
Dünya

Kahraman köpek sahibini kurtardı

İtalya’nın Cinque Terre bölgesinde 10 yıl önce yaşanan bir felaket sonrası sahibini ölümden kurtaran köpek Leo halen konuşuluyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 08:07:00 -
Kahraman köpek sahibini kurtardı

İtalya’nın Cinque Terre kasabasında 25 Ekim 2011’de yaşanan sel ve erozyon felaketinin üzerinden tam 10 yıl geçti. 13 kişinin öldüğü felaket sonrası kasabanın yaralarını sarmasında köpek Leo da önemli bir rol üstlendi. Otel sahibi Pierpaolo Paradisi, felaketten sadece bir ay önce Leo’yu sahiplenmişti. Kasırga koptuğu gün aracıyla eve gitmeye çalışıyordu. Otomobilin arkasında oturan Leo, aniden Paradisi’nin kucağına zıpladı. Paradisi fren yapmak zorunda kaldı.

Tehlikeyi sezdi

Tam o an önündeki yol yıkıldı. Bir uçurumun kenarında sadece ikisi kalmıştı. Tehlikeyi hisseden Leo sayesinde ikisinin de hayatı kurtulmuştu. Bu hikaye duyuldukça Leo ünlendi. Paradisi, oteline Leo’nun adını verdi. Leo, ‘uluslararası en sadık köpek’ ilan edildi. O günden sonra kasabanın turistik yıldızı haline geldi. Felaketin her yıldönümünde de yakınlarını kaybedenlere moral veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'ın Türkiye kararı bekleniyor
Dünya

Suudi Arabistan'ın Türkiye kararı bekleniyor

Türkiye'deki hac ve umre organizasyonu yapan şirketler, Suudi Arabistan'ın yeni kararını merakla bekliyor.
AK Parti'den kritik seçim açıklaması
Siyaset

AK Parti'den kritik seçim açıklaması

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken sözler: Tazminatı öder yollarım
Spor

Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken sözler: Tazminatı öder yollarım

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 yenildiği maçı değerlendirdi. Dilmen, bu sistemde ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay