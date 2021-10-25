Kahraman köpek sahibini kurtardı

İtalya’nın Cinque Terre kasabasında 25 Ekim 2011’de yaşanan sel ve erozyon felaketinin üzerinden tam 10 yıl geçti. 13 kişinin öldüğü felaket sonrası kasabanın yaralarını sarmasında köpek Leo da önemli bir rol üstlendi. Otel sahibi Pierpaolo Paradisi, felaketten sadece bir ay önce Leo’yu sahiplenmişti. Kasırga koptuğu gün aracıyla eve gitmeye çalışıyordu. Otomobilin arkasında oturan Leo, aniden Paradisi’nin kucağına zıpladı. Paradisi fren yapmak zorunda kaldı.

Tehlikeyi sezdi

Tam o an önündeki yol yıkıldı. Bir uçurumun kenarında sadece ikisi kalmıştı. Tehlikeyi hisseden Leo sayesinde ikisinin de hayatı kurtulmuştu. Bu hikaye duyuldukça Leo ünlendi. Paradisi, oteline Leo’nun adını verdi. Leo, ‘uluslararası en sadık köpek’ ilan edildi. O günden sonra kasabanın turistik yıldızı haline geldi. Felaketin her yıldönümünde de yakınlarını kaybedenlere moral veriyor.