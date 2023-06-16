Kahkahaya boğan video! Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tiye alındığı bir video izleyenleri kahkahaya boğdu.
28 Mayıs'ta sandığa gömülen CHP Genel Başkanı, "istifa" çağrılarına kulaklarını tıkayıp, koltuğunda oturmayı sürdürüyor.
Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup kürsüsündeki bir konuşması, film repliği ile birleşince ortaya çıkan video izleyenleri kahkahaya boğdu.
Video sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasında girdi.
Sosyal Medya
Sosyal medyayı ayağa kaldıran video! Kapısına gelen komşusunun çocuğuna öyle bir şey yaptı ki...