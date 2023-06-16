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Sosyal Medya Kahkahaya boğan video! Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası...
Sosyal Medya

Kahkahaya boğan video! Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası...

Yeniakit Publisher
2023-06-16 23:47:00 - 2023-06-17 00:35:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tiye alındığı bir video izleyenleri kahkahaya boğdu.

28 Mayıs'ta sandığa gömülen CHP Genel Başkanı, "istifa" çağrılarına kulaklarını tıkayıp, koltuğunda oturmayı sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup kürsüsündeki bir konuşması, film repliği ile birleşince ortaya çıkan video izleyenleri kahkahaya boğdu.

Video sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasında girdi.

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