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Kahkahalarla izlediler! Elektrikli araca benzin doldurmaya çalıştı

ABD'de yaşanan ilginç olayda bir benzin istasyonuna gelen kadın sürücü elektrikli aracına benzin doldurmaya çalışınca sıradaki aracın yolcu ve sürücüsü olayı kahkahalarla izledi.

18 Aralık 2018 Salı 16:13

ABD'de elektrikli araç kullanan bir kadın sürücü, girdiği benzin istasyonunda aracına benzin doldurmak isteyince; benzin için sırada bekleyen arkadaki aracın sürücü ve yolcusunun uzun süre kahkahaya boğulmasına neden oldu.

Kahkahalarla izledikten sonra söyledi

Bir süre, kadın sürücünün benzin deposunu aramasını kahkahalar ile izleyen yolcu, ardından araçtan inerek kadına, aracın elektrikli bir araç olduğunu söyledi.

Kadın sürücü de bu duruma güldü ve ardından benzin pompasını yerine koyarak yoluna devam etti. Yaşanan anlar ise, kahkahalar atan ikili tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:13
  1. ABD
  2. elektrikli araç
  3. benzin istasyonu
  4. benzin pompası

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